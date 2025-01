Psychotherapie: Ein Gesundheitsberuf wird akademisch

Die Psychotherapeuten von morgen werden ab 2026 voraussichtlich auch an der Medizin Universität Linz ausgebildet.

Die Psychotherapie ist der letzte Gesundheitsberuf in Österreich, der nicht akademisiert ist. Mit 1. Jänner 2025 ist eine Gesetzesnovelle in Kraft getreten, die das ändern soll: Sie sieht eine Übersiedlung der Ausbildung an öffentliche Universitäten vor. Ab dem Wintersemester 2026 bietet ein neuer Masterstudiengang jährlich 500 Studienplätze und damit einen breiteren und vor allem kostengünstigeren Zugang zur Psychotherapieausbildung.