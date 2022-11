Seit 20 Jahren gibt es das Department für Psychosomatik am Neuromed-Campus des Kepler-Uniklinikums Linz. Primaria Hertha Mayr leitet diesen Bereich, in dem derzeit immer mehr junge Patientinnen und Patienten professionelle Hilfe suchen. Auch sonst hätte sich in den vergangenen Jahren vieles verändert, sagt die Psychiaterin, die Anfang 2023 in Pension geht.