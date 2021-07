"Psychische Probleme ernst nehmen"

Ziel ist es, die Bevölkerung über ernst zu nehmende Symptome aufzuklären und zu informieren, wann Krankenhausbesuche notwendig sind. Den Auftakt bildet das Thema psychische Erkrankungen.

Neben Kindern und Jugendlichen sind laut Studien besonders Erwachsene unter 35, Frauen, Singles und Menschen ohne Arbeit von psychischen Belastungen betroffen. "Zu den häufigsten Symptomen zählen Schlafstörungen, ständiges Grübeln und verstärkte Antriebslosigkeit", erklärt Katharina Glück, Leiterin der Abteilung für Psychiatrie am Klinikum Wels-Grieskirchen. Besteht eines dieser Alarmzeichen über einen längeren Zeitraum hinweg, sollte professionelle Hilfe in Anspruch genommen werden. "Wenn Sie Symptome einer psychischen Belastung an sich oder anderen feststellen, nutzen Sie die Angebote", sagt auch Jörg Auer, Vorstand der Klinik für Psychiatrie am Kepler Universitätsklinikum.

Die Hausärzte sind die erste Anlaufstelle bei psychischen Beschwerden wie Schlafstörungen oder wenn bereits eine psychische Erkrankung diagnostiziert ist. Zudem stünden bei gesundheitlichen Beschwerden die Fachkräfte der telefonischen Gesundheitsberatung 1450 rund um die Uhr zur Verfügung. Über die jeweils richtige Anlaufstelle im Gesundheitssystem informiert außerdem die Website www.wobinichrichtig.at. Die Krisenhilfe Oberösterreich ist rund um die Uhr unter der Telefonnummer 0732/2177 erreichbar.