Psychische Probleme durch Pandemie: Hilfe für Junge

Die Coronakrise hat viel psychisches Leid unter Kindern und Jugendlichen in Österreich verursacht. Ein von der Regierung am Freitag vorgestelltes Projekt soll Betroffenen künftig den Zugang zu Hilfe erleichtern. Gestartet werden soll Ende März.

Mehr als die Hälfte der jungen Menschen in Österreich kämpft mit depressiven Symptomen, 47 Prozent haben Schlafprobleme, sechs von zehn leiden unter Essstörungen, 16 Prozent haben wiederholt Suizidgedanken. Das berichtete Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm (VP) bei der Präsentation am Freitag. Handlungsbedarf ist also vorhanden.

Bereits im Vorjahr gab der Ministerrat 13 Millionen Euro für die psychosoziale Versorgung von Kindern und Jugendlichen frei, um die psychischen Folgen der Pandemie zu bewältigen, 12,2 Millionen gehen an das Projekt "Gesund aus der Krise", 800.000 Euro an die Arbeitsgemeinschaft Frauengesundheitszentrum.

Zentrale Anlaufstelle

"Es brennt an allen Ecken und Enden", sagt Plakolm. Das Projekt "Gesund aus der Krise" soll im Bereich des Zugangs zur Psychotherapie für Kinder und Jugendliche bis 21 Jahre ansetzen. Es soll eine zentrale Anlaufstelle geschaffen werden, die "von der Erstberatung bis zur tatsächlichen Therapie jungen Menschen hilft", sagte Plakolm. Diese müssten weder selbst einen Therapieplatz suchen noch sich um Kostenerstattung kümmern. Es werde eine einzige Hotline geben, von der Hilfesuchende an Beratungs- und Behandlungsstellen verwiesen werden, erläuterte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne).

In das Projekt sind der Bundesverband für Psychotherapie und der Berufsverband österreichischer Psychologinnen und Psychologen (BÖP) eingebunden, auch die Zusammenarbeit mit Schulpsychologen ist geplant. In einem ersten Schritt sollen rund 7500 Mädchen und Burschen bis 22 Jahre betreut werden, flächendeckend in ganz Österreich, erklärte BÖP-Präsidentin Beate Wimmer-Puchinger.

Die Reaktionen auf die Präsentation fielen unterschiedlich aus. Die Bundesjugendvertretung bezeichnete das Projekt als "wichtigen Schritt", es sei aber "ein Tropfen auf dem heißen Stein". Es decke nur zehn Prozent des tatsächlichen Bedarfs. Ähnlich reagierte die Organisation SOS Kinderdorf: Das Konzept sei zu begrüßen, das Ziel, 7500 Betroffene zu erreichen, sei aber zu klein gesteckt. Es brauche eine Ausbaustrategie.

SPÖ und FPÖ erklärten ebenso, dass das Projekt nicht weitreichend genug sei und zu spät komme, auch die Neos bezeichneten es als "zu wenig ambitioniert".

Die Diakonie hatte schon am Tag vor der Präsentation eine Milliarde Euro für Kindergesundheit und den Ausbau von Therapieplätzen gefordert.