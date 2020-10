Wenn es um ein intaktes Immunsystem geht, das vor Krankheiten schützt, denken viele ausschließlich an den Körper. "Doch auch unsere Seele braucht Abwehrkräfte, um gesund zu bleiben", sagt Primar Jörg Auer, Vorstand der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin am Kepler- Universitätsklinikum Linz. "In Zeiten großer Unsicherheiten sollte man ganz besonders auf seine Seele achten.