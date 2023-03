Probelauf für Gehirn-OP rettet Leben

Was Chirurgen für Gehirn-OPs brauchen In der sogenannten „Medusa-Garage“ an der Johannes Kepler Uni Linz hat die Zukunft bereits begonnen: Andreas Gruber trägt eine 3D-Brille und beugt sich über einen kahlen Kopf. Der Schädel ist bereits geöffnet und der Neurochirurg klippt in einer der Falten des Gehirns ein Aneurysma – die Ausstülpung eines Blutgefäßes. Würde es platzen, wäre der Ausgang wahrscheinlich tödlich. Im wirklichen Leben. Denn es handelt es sich um den Prototyp