Prinz Harry spricht über Burn-out

Er sei "am Ende von allem, was ich hatte, angekommen", sagte der Queen-Enkel. "Als würde ich eine Kerze an beiden Enden anzünden." Alles um einen herum wirke dann, als arbeite es gegen einen. Das habe ihn gezwungen, in sich hineinzuhorchen. Es sei schwer, Zeit für Selbstfürsorge zu finden – aber das sei sehr wichtig.