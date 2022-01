Preisgekrönte Technik: Eine Prothese hilft, wieder gut greifen zu können

Bei einem Sturz verletzte sich Gottfried Pilz an der Hand. Bald war wieder alles gut. Doch nach und nach hatte der Bad Zeller bei verschiedenen Bewegungen Schmerzen: "Ich renoviere Oldtimer. Irgendwann konnte ich nicht mehr schrauben und auch andere Tätigkeiten nicht mehr ausführen." Im Kepler Uniklinikum Linz empfahl Oberarzt Stefan Froschauer dem 77-Jährigen eine Handgelenksprothese: "Nach Verletzungen mit Speichenbruch oder Bänderrissen können – manchmal erst nach Jahren – Folgeschäden auftreten. Weil die Handwurzelknochen aneinander reiben, treten Gelenksentzündungen auf. Wenn diese Arthrosen nicht anders versorgt werden können, kann ein künstliches Handgelenk sinnvoll sein", sagt der Chirurg.

Stefan Froschauer, Handchirurg vom KUK Linz Bild: KUK

Innovative Methode

Die Prothese besteht aus einer Titanlegierung und einer Kunststoffbeschichtung. Eingesetzt wird sie bei einer Operation. Froschauer hat dafür eine neue Technik entwickelt, bei der das künstliche Handgelenk besser eingepasst werden kann: "Damit kann die Hauptkomplikation, bei der früher weitere Eingriffe nötig waren, ausgeschlossen werden." Veröffentlicht wurde die innovative Operationstechnik im Journal of Hand Surgery. Froschauer präsentierte die Methode auch beim europäischen Handchirurgiekongress in Rotterdam und wurde mit dem Dr.-Walter-Pilgerstorfer-Preis geehrt. Der Wissenschaftspreis wird an junge oberösterreichische Ärztinnen und Ärzte für international publizierte Studien vergeben.

Schmerzen minimieren

Für Gottfried Pilz hat sich durch den Eingriff sein Leben deutlich verbessert. "Die Wunden sind schnell und gut verheilt. Schon nach ein paar Tagen konnte ich die Hand wieder zum Essen verwenden. Nach und nach konnte ich wieder alles wie früher machen. Ich habe keine Schmerzen mehr, das passt jetzt wunderbar", sagt der Patient. Froschauer erklärt: "Es geht darum, die Beweglichkeit zu verbessern und die Schmerzen zu minimieren. Die Prothese ist vielleicht nicht so belastbar wie ein natürliches Gelenk. Patienten berichten aber, dass fast alles wieder möglich ist."