Prävention für ein starkes Herz

Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind Todesursache Nummer eins in Österreich. Der Bluthochdruck ist wiederum eine der Hauptursachen hierfür", erklärt Jakob Ebner, Kardiologe und leitender Oberarzt im Klinikum Kirchdorf, in der neuen Podcast-Episode von "gesund & glücklich". In den neuen europäischen Leitlinien wurden die Blutdruckgrenzwerte erst kürzlich gesenkt.