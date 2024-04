Pollen-Alarm: Was Allergiker jetzt tun können

Wie entsteht eigentlich eine Pollenallergie und was kann ich jetzt, mitten in der Pollensaison, dagegen tun? Wolfram Hötzenecker, Leiter der Dermatologie am Kepler Universitätsklinikum, rät vor allem zu einem: rechtzeitig handeln. OÖN: Woher kommt eine Allergie überhaupt? Hötzenecker: Wir werden alle nicht mit Allergien geboren. Grundsätzlich ist eine Allergie eine Überreaktion des Immunsystems auf einen an sich harmlosen Stoff, wie etwa Birken- oder Gräserpollen. Das Immunsystem muss lernen,