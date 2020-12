"Wir sollten uns nicht in Schrecken versetzen lassen", sagte Primar Bernd Lamprecht, Vorstand der Klinik für Lungenheilkunde am Kepler-Universitätsklinikum Linz auf die Frage der OÖNachrichten, ob man sich vor jener neuen Variante des Sars-CoV-2-Erregers fürchten muss, die sich derzeit in Südengland verbreitet. "Mutationen sind bei einem Virus nichts Ungewöhnliches. Die gibt es dauernd.