Podcast: Tiere fürs Glück – und für die Gesundheit

Wir fragen deshalb nach: Warum umgeben sich Menschen so gerne mit Tieren? Machen Tiere wirklich glücklich – oder nur Arbeit? Wie können Tiere sogar Therapeuten sein? Was wird in unserem Körper ausgelöst, wenn wir einen Hund streicheln? Und welchen Einfluss haben Tiere auf unsere Gesundheit – und aufs Glücklichsein?

Sandra Wöss – Psychologin

Hier geht's zum Podcast!

