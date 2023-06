Podcast: Sommer, Sonne, Haut & Krebs

Endlich Sommer! Endlich Sonne! Gerade jetzt ist es wieder an der Zeit, auf die Haut zu schauen und sie bestmöglich zu schützen. Denn Sonnenbrände erhöhen das Hautkrebsrisiko immens. Daher fragen wir in dieser Episode mal genauer nach: Welchen Zusammenhang haben Sonnenbrände und Hautkrebs? Was ist überhaupt ein Melanom und wie erkennt man „böse“ Muttermale? Wie reparaturfähig ist unsere Haut wirklich? Und welchen Einfluss hat die Sonne auf Hautalterung und Falten und was bewirken Cremen wirklich?

#005 - Sommer, Sonne, ... Alle Folgen OÖN-Doktor und Dermatologe Johannes Neuhofer spricht über die Hautgesundheit im Sommer, warum ein Sonnenbrand eben nicht „cool“ ist und wie man mit Vorsorgeuntersuchungen Schlimmes vermeiden kann.

Gast: Dr. Johannes Neuhofer – Hautarzt und seit 2019 OÖN-Doktor

