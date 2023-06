Podcast: Frauengesundheit und die Impfung gegen Krebs

In der neuen Podcast-Folge tauchen wir in die Welt der Frauengesundheit ein: Denn die Frauengesundheit in unserer Welt hat noch viel Luft nach oben in der Medizin. Lange Zeit etwa hat man die Krankheit „Endometriose" als banale Regelschmerzen abgetan. Heute weiß man: Es sind viel mehr Frauen davon betroffen, als uns bewusst ist.

Elisabeth Eidenberger spricht mit Gynäkologin Miriam Mottl außerdem über Vorsorge, warum ihr die HPV-Impfung so ein Anliegen ist - und ob man die Socken bei der Untersuchung auf dem Stuhl nun anlassen soll oder nicht.

Gast: Miriam Mottl – Oberärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe am Kepler Universitätsklinikum, Sexualmedizinerin und Expertin für Kinderwunsch

Autorin Elisabeth Eidenberger Elisabeth Eidenberger