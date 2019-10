Plötzlicher Kindstod: Das sind die Risikofaktoren

Obwohl in den meisten Industrienationen ein massiver Rückgang zu beobachten ist, verursacht der plötzliche Kindstod (Sudden Infant Death Syndrome, kurz SIDS) immer noch vermeidbare Todesfälle bei Säuglingen – auch in Österreich. 2018 starben hierzulande acht Säuglinge einen plötzlichen Kindstod, vor dreißig Jahren zählte man noch 149 Todesfälle pro Jahr.

"Die genauen Ursachen sind immer noch nicht vollständig klar. Kinder sterben aus scheinbar voller Gesundheit heraus im Schlaf. Studien weisen auf ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren hin", sagt Werner Sauseng, Leiter der Schlafmedizin der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde (ÖGKJ).

Vermeiden Eltern die bekannten Risikofaktoren, lässt sich das Risiko auf nahezu null verringern", erklärt Sauseng.

Zu den Hauptrisikofaktoren zählen dem Experten zufolge Bauchlage, Passivrauchbelastung und Überwärmung. Zu den wichtigsten Vorsorgemaßnahmen zählt also, dass das Baby in seinem eigenen Bett, das sich im Schlafzimmer der Eltern befindet, auf den Rücken in einen passenden Schlafsack gelegt wird. Ideal zum Schlafen sind 18 bis 20 Grad Celsius. "Wärmere Temperaturen können zu einer Überhitzung des Kindes führen, was ebenso als Risikofaktor gilt", sagt Sauseng.

"Denn übermäßige Wärme beeinträchtigt die natürliche Aufwachreaktion des Säuglings, wenn er unter Atemnot leidet. Bettzeug und Kissen müssen ebenfalls aus dem Kinderbett genommen werden, weil sich das Kind darin leicht verheddern und ersticken kann. Verzichten Eltern auf das Rauchen, schließen sie einen weiteren Risikofaktor aus."