Pigmentstörung Vitiligo: Flecken auf Haut und Seele

In ihrer Kindheit wurde sie gehänselt und litt an Depressionen – heute sind die weißen Flecken zu Winnie Harlows Markenzeichen geworden. Die 29-jährige Kanadierin ist trotz Pigmentstörung erfolgreiches Model.

Michaela Heindl-Doppelbauer war 50, als die Flecken auf ihrem Körper auftraten. Als Hautärztin wusste sie natürlich sofort, dass es sich dabei um "Vitiligo", die Weißfleckenkrankheit handelt. "Zum Glück trat die bei mir erst in diesem Alter auf. Wäre das in jungen Jahren passiert, hätte ich viel mehr darunter gelitten – so wie es leider vielen jungen Patienten geht", so die Dermatologin, die in einer Ordinationsgemeinschaft neben dem Diakonissen-Spital als Wahlärztin tätig ist.