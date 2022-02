"Dabei handelt es sich um ganz altes Wissen, so alt wie die Menschheit selbst", sagt Gudrun Walcher von der Christophorus-Apotheke in Pasching. "Die Rezepte sind seit Jahrhunderten erprobt und wurden von Generation zu Generation weitergegeben. Früher konnte man ja nicht einfach in eine Apotheke gehen und ein Schmerzmittel kaufen", sagt Walcher.

Die Phytotherapie sei auch kein Hokuspokus, sondern ein anerkanntes Teilgebiet in der Schulmedizin. Mit den meist heimischen Pflanzenextrakten, die es in Tees gibt, als Kapseln, Säfte, Salben oder auch Pulver, ließen sich so ziemlich alle Beschwerden behandeln, sagt die Expertin und verrät die besten Mittel gegen gängige Wehwehchen: