Patient stirbt nach Transplantation von Schweineherz

Jetzt ist der Mann gestorben, wie das Krankenhaus in Maryland, das die Operation durchgeführt hatte, am Mittwoch mitteilte.

Der US-Amerikaner David Bennett (57) starb am Dienstag. Die Ärzte nannten keine genaue Todesursache, sondern gaben lediglich an, dass sich sein Zustand bereits einige Tage zuvor verschlechtert hatte. Wie lange David Bennett leben würde, war von Anfang an nicht absehbar. Er sei schwer krank gewesen und das tierische Organ sei die letzte Alternative zum Tod gewesen, berichteten die Ärzte.

Die sogenannte Xenotransplantation wird seit den 1980er-Jahren erforscht. Schweine sind als Spender besonders geeignet, weil ihr Stoffwechsel dem von Menschen ähnelt.