Papst bedankt sich nach Darm-OP bei Gemelli-Klinik

Wie wichtig "menschliches Feingefühl und wissenschaftliche Professionalität" seien, habe er dort persönlich erfahren, schrieb das Kirchenoberhaupt in einem Brief an die Krankenhausleitung, den die Klinik am Montag veröffentlichte. Vom 4. bis 14. Juli hatte Franziskus sich dort einer Darm-Operation unterziehen müssen.

Über ganzheitliche Pflege und persönliche Zuwendung würden Patienten Trost in Zeiten schwerer Prüfung erfahren. Die Arbeit von Ärzten und Pflegekräften sei nicht nur anspruchsvoll, sondern auch ein Akt der Barmherzigkeit, schrieb Papst Franziskus.