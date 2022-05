Pandemie: Schlechtere Versorgung von Herzpatienten

Die Pandemie hat Folgen für Gesundheitssysteme weltweit gehabt. Was das konkret für Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen bedeutete, wurde nun in einer großen Metastudie untersucht: So erhielten Patientinnen und Patienten etwa zwischen Ende 2019 und Ende 2021 mehr als eine Stunde später medizinische Hilfe und kamen seltener ins Krankenhaus.