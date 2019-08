Optimisten leben länger

Wer lebt länger, Optimisten oder Pessimisten? Die Studienlage zu dieser Frage war bisher widersprüchlich. So wurde Pessimisten zugutegehalten, dass sie sich mehr um ihre Gesundheit sorgen, Optimisten hingegen zeigten sich weniger anfällig für bestimmte Krankheiten wie Depressionen. Eine neue Studie zeigt nun: Optimisten haben eine größere Chance auf ein hohes Alter. Forschern von der Boston University School of Medicine zufolge hätten Menschen mit einer positiven Lebenseinstellung gute Aussichten, 85 Jahre und älter zu werden. Die Ergebnisse wurden in den "Proceedings" der US-Akademie der Wissenschaften ("PNAS") publiziert.

Die Forscher vermuten, dass Optimisten wichtige Lebensvorteile haben: "Optimistische Menschen können ihre Emotionen und ihr Verhalten in der Regel besser regulieren und erholen sich auch besser von Stresssituationen und Schwierigkeiten", so Autorin Laura Kubzansky. Auch seien Optimisten häufig sozial gut integriert, was sich ebenfalls auf die Lebenserwartung auswirken könnte.

Optimismus kann man lernen

Die Forscher definierten einen Optimisten als einen Menschen, der daran glaubt, dass die Zukunft erstrebenswert ist, weil bestimmte Ziele durchgesetzt werden können. Diese Selbstwirksamkeit ist laut Ralph Schliewenz vom Berufsverband Deutscher Psychologen ein wichtiger Aspekt: "Optimisten haben das Gefühl, dass sie die Dinge unter Kontrolle haben. Dieses Gefühl kann man trainieren. Man kann sich erreichbare Ziele setzen. Dann die eigenen Möglichkeiten in kleinen Schritten einschätzen. Das ist ein Weg zum Optimismus."