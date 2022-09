OÖNachrichten laden wieder zur Gesundheitstour

Es referieren Corona-Experte Bernd Lamprecht, Altersmediziner Peter Dovjak, Dermatologe und Allergologe Wolfram Hötzenecker sowie Uniqa-Vitalcoach Barbara Schagerl-Müllner. An diesem Tag wird in den Räumlichkeiten an der Promenade vom Land Oberösterreich eine Impfstraße von 10 bis 16 Uhr angeboten.

OÖN-Gesundheitstour am Donnerstag, 15. September, von 16 bis 18 Uhr im OÖNachrichten Forum in den Promenaden-Galerien Linz. Der Eintritt ist frei.