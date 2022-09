Es referieren Corona-Experte Bernd Lamprecht, Altersmediziner Peter Dovjak, Dermatologe und Allergologe Wolfram Hötzenecker sowie Uniqa-Vitalcoach Barbara Schagerl-Müllner. An diesem Tag wird in den Räumlichkeiten an der Promenade vom Land Oberösterreich eine Impfstraße von 10 bis 16 Uhr angeboten.

Bei der OÖN-Gesundheitstour bekommen Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher fundierte medizinische Informationen aus erster Hand. Die verschiedenen Themenbereiche werden bei "Gesundheitstalks" verständlich erklärt. Die Besucherinnen und Besucher haben zudem die Möglichkeit, selbst Fragen zu stellen und mit kompetenten Ärztinnen und Ärzten auch persönlich in Kontakt zu treten.

Die Erfolgsgeschichte der OÖNachrichten-Gesundheitstour begann vor genau sieben Jahren, Tausende Interessierte im ganzen Land haben sie bereits besucht. Nach der coronabedingten Pause wird die Reihe am 15. September fortgesetzt.