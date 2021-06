Onlinevortrag: "Sonne ohne Reue genießen"

Eine der Hauptursachen für die Entstehung ist der falsche Umgang mit der Sonne vor allem in jungen Jahren. "Bewegung in frischer Luft ist für die Gesundheit wichtig, achten Sie aber auf den richtigen Sonnenschutz und einen maßvollen Umgang mit der Sonne", rät der Experte. Am gefährlichsten sei das Melanom (schwarzer Hautkrebs) mit seiner hohen Neigung, bereits in frühen Phasen Metastasen zu setzen. "Auch der sogenannte weiße Hautkrebs, das Basaliom, und das Plattenepithelkarzinom dürfen nicht vernachlässigt werden."

Die Krebshilfe lädt morgen, Donnerstag, 10. Juni, um 18 Uhr zum Onlinevortrag zum Thema "Sonne ohne Reue – Hautkrebs und Hautkrebsvorsorge", bei dem via Zoom Fragen an Primar Werner Saxinger gestellt werden können. Diese werden am Ende der Präsentation behandelt. Danach steht der Experte am Telefon unter der Nummer 0732/ 777756 zur Verfügung. Anmeldung zum Webinar per E-Mail an: service@krebshilfe-ooe.at