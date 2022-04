Online-Apotheken: So erkennt man schwarze Schafe

In der Pandemie entdecken auch Menschen das Internet als Marktplatz, die früher davon die Finger gelassen haben. Online-Apotheken erfreuen sich regen Zulaufs. Denn warum soll das, was bei Kleidung, Büchern und Elektroartikeln so gut funktioniert, nicht auch für Medizinprodukte gelten? Weshalb das nicht immer eine gute Idee ist, erklärt die Vizepräsidentin der Apothekerkammer OÖ, Monika Aichberger: "In diesem Bereich gibt es organisierte Kriminalität.