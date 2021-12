Omikron-Prognose: Immunisierung stimmt Experten optimistisch

Die Corona-Wellen werden nach Ansicht des deutschen Infektiologen Mathias Pletz im Jahr 2022 abnehmen. "Die Wellen werden immer flacher werden, auch wenn neue Varianten kommen, weil einfach schon eine gewisse Grundimmunität da ist", sagte der Direktor des Instituts für Infektionsmedizin und Krankenhaushygiene am Uniklinikum Jena der Deutschen Presse-Agentur. Die Spanische Grippe habe etwa gezeigt, dass so ein Virus nie ganz verschwinden werde. "Aber irgendwann wird es dann schwere Verläufe nur noch in dem Maße geben, dass sie für das Gesundheitssystem zu bewältigen sind."

Das Grundproblem bei Corona sei gewesen, dass das Virus zu Beginn der Pandemie auf eine Bevölkerung mit keinerlei Immunität getroffen sei. "Das war wie ein Streichholz in eine Benzinlache zu werfen." Mit Blick auf die Omikron-Variante sei nun ein optimistisches Szenario, dass die Mutante auf eine weitgehend geboosterte Bevölkerung trifft und die daraus resultierenden Verläufe sehr leicht sind. "Und dass es dadurch eine Hybridimmunität gibt - also eine Immunität, die sich aus Impfung und Infektion zusammensetzt."

Wichtig sei anzuerkennen, dass durch Kontaktbeschränkungen nach Weihnachten die Ausbreitung von Omikron langfristig nicht verhindert werden könne. "Das wird nicht möglich sein. Aber wir können die Ausbreitung verlangsamen. Und wir müssen uns natürlich die Zeit, die wir uns damit erkaufen, nutzen, um so viele Menschen wie möglich zu boostern."

Popper: Steigende Zahlen im Jänner

Der Simulationsexperte Niki Popper von der Technischen Universität (TU) Wien erklärte am Montag im Ö1-"Morgenjournal", man habe "starke Indizien", dass die Corona-Welle im Jänner wieder steigen wird. "Das heißt, es wird die Zahl der Positiv-Testungen steigen." Das hänge damit zusammen, dass die Infektiosität von Omikron höher ist, aber vor allem auch damit, dass Omikron die Immunantwort stärker umgeht.

Gleichzeitig bemerkte Popper, der auch Mitglied im neuen Prognosekonsortium Gecko ist, man wisse noch nicht, ob die Zahl der Hospitalisierungen sinken werde. Die Lage in den Krankenhäusern habe sich reduziert, sei aber noch nicht dort, wie man es sich gewünscht hätte. "Das geht jetzt aber stark nach unten", zeigte er sich dennoch optimistisch.

Omikron bringt "Paradigmenwechsel"

Man werde mit Omikron einen gewissen "Paradigmenwechsel" erleben, so Popper. "Das heißt, wir werden sehen, dass wahrscheinlich die Fallzahlen hoch bleiben oder hoch werden, aber idealerweise die schweren Erkrankungen auch durch die Impfungen zurückgehen. Und darauf müssen wir uns jetzt einstellen."

Wichtig sei es aus epidemiologischer Sicht, frühzeitig zu reagieren. Denn oberstes Ziel sei es, einen Lockdown zu verhindern und die Intensiv-Kapazitäten runterzubringen - und dass man vorbereitet ist, wenn die Schulen öffnen oder Influenza-Fälle dazukommen. Man müsse jetzt einen gesellschaftlichen Diskurs darüber führen, ob man bereit ist, frühzeitig zu reagieren. "Dann müssen wir aber eben genau zu Zeiten reagieren, wo wir jetzt sind, wo die Fallzahlen Gott sei Dank noch niedrig sind."

"Das Virus müssen wir ertragen"

Ähnlich sieht das der Infektiologe Christoph Wenisch. Er sagte am Wochenende in einem "Kurier"-Interview, dass Omikron "ein Weihnachtsgeschenk" sei. Die Variante werde "uns rasch umdenken lassen und Maßnahmen - etwa ob man mit Schnupfen in die Quarantäne muss - wird man neu bewerten müssen". Am Beginn der Pandemie habe es geheißen, dass Covid-19 vom Schweregrad etwa zehn Mal so schwer wie Influenza sei. "Ende des Jahres 2020 war Covid-19 dann nur noch dreimal so schwer wie Influenza. Wenn das Virus leichter übertragbar ist, wird es weniger virulent", so Wenisch. Allerdings werde das Coronavirus nicht mehr weggehen, "das Virus müssen wir ertragen".

Lagebeurteilung und Test-Gipfel

Am Montagnachmittag tritt das Beratungsgremium "Gecko" wieder zusammen, um die aktuelle Lage neuerlich einzuschätzen. Neue Verschärfungen sind diesmal aber nicht zu erwarten. Indes wird untertags auch ein Test-Gipfel abgehalten, wo erörtert werden soll, wie bundesweit ein effektives rasches Testangebot zur Verfügung gestellt werden kann.

Wien: Omikron macht Hälfte der Neuinfektionen aus

Weitere Maßnahmen sind wohl vorerst nicht zu erwarten. Relevant für das weitere Vorgehen werden könnte die kommende Sitzung des Corona-Prognosekonsortiums am Dienstag. Aktuell ist die Lage in Österreich noch nicht dramatisch. Die Fallzahlen sind auch über Weihnachten tendenziell gesunken, allerdings beginnt die ansteckendere Omikron-Variante sich langsam auszubreiten. Das Büro von Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) gab am Sonntagabend bekannt, dass Omikron in der Bundeshauptstadt bereits etwas mehr als 50 Prozent des Infektionsgeschehens ausmacht.