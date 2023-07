Ohrenentzündung durch häufiges Baden: So beugen Sie vor

Endlich Ferien! Nun können die Kinder ihre wohlverdiente Freizeit genießen und nach Herzenslust schwimmen und baden. In manchen Fällen wird diese Freude allerdings getrübt. Heftige nächtliche Schmerzen im Ohr deuten auf eine Entzündung des Gehörgangs hin. Victoria Kristen, Assistenzärztin an der Abteilung für Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten am Klinikum Wels-Grieskirchen, erklärt, wie man dem vorbeugt – und was im Fall des Falles hilft.