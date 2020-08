Diagnose Myom: Diese Krankheit trifft jede vierte Frau im Laufe ihres Lebens. Die gutartige Geschwulst kann überall in der Gebärmutterwand entstehen. In der Regel ist dies nicht behandlungsbedürftig, doch bei zehn bis 20 Prozent der Patientinnen verursachen Myome Beschwerden. Große Gewebewucherungen oder solche, die ungünstig in der Gebärmutter liegen, können zu Menstruationsstörungen führen oder Grund für unregelmäßige, starke oder lang anhaltende Regelblutungen sein.