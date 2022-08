"Ohne Masern-Impfung weniger Geld"

Seit wenigen Tagen gilt in Deutschland eine uneingeschränkte Impfpflicht bei Masern. Damit müssen Kinder und Beschäftigte in Schulen und Kitas (Kindertages-Einrichtung), aber auch in Flüchtlingsunterkünften, Arztpraxen und Krankenhäusern gegen die Infektionskrankheit geimpft sein. Kinder, die keine Masernimpfung erhalten haben, können somit vom Kita-Besuch ausgeschlossen werden. An Schulen ist das wegen der Schulpflicht nicht möglich.