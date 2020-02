Das in Österreich in Kraft getretene Gastro-Rauchverbot hat das Land in Europa aus der "Schmuddelecke" der Tabakkontrolle geholt. Im neuen Ranking "Tobacco Control Scale 2019" der europäischen Krebsligen in Kooperation mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) findet sich Österreich nunmehr auf dem 20. Rang, im vorangegangenen Jahr war es noch der 35.