Österreich im Weltglücksbericht an elfter Stelle

Das geht aus dem gestern veröffentlichten Weltglücksbericht hervor, der dieses Mal wieder die Auswirkungen der Coronakrise auf das Wohlbefinden der Menschen in den Blick nimmt. Österreich kommt in dem Bericht, der von Wissenschafterinnen und Wissenschaftern in den USA auf Basis von Umfragen des Instituts Gallup jährlich erstellt wird, auf Rang elf.

Nach den glücklichen Finnen kommen demnach: Dänemark, Island, die Schweiz, die Niederlande, Luxemburg, Schweden, Norwegen, Israel und Neuseeland. Deutschland rangiert auf Platz 14, Platz 15 geht an Kanada, und die USA folgen auf Rang 16. Ganz unten in der Liste mit mehr als 150 Ländern befindet sich Konfliktherd Afghanistan. Zu den weiteren Verlierern zählen der Libanon und Venezuela.