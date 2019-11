Obst ist die beliebteste Jause

Das ergab eine Umfrage im Auftrag der EU-geförderten Snack-5-Kampagne über den Gemüse- und Obstverzehr von Schulkindern.

Dabei hat Österreich gegenüber Deutschland die Nase vorne, wo das belegte Brot die Nummer eins bei den Pausensnacks ist. Für fünf und mehr Portionen Obst und Gemüse entscheiden sich in Österreich aber nur 27 Prozent. Im Durchschnitt verzehren Schulkinder zwischen 3,6 und 3,7 Portionen Gemüse und Obst am Tag.

Eltern wollen mehr Information

Die Versorgung der Schülerinnen und Schüler mit Gemüse und Obst in der Schule wird in beiden Ländern als ausbaufähig angesehen. Das gilt vor allem für Deutschland: Hier werden "Schulfruchtprogramme" von Eltern mit 13 Prozent deutlich seltener wahrgenommen als in Österreich mit 29 Prozent. In Ganztagsschulen ist nur ein gutes Drittel der Eltern zufrieden mit dem Angebot an Gemüse und Obst in der Schulverpflegung.

Mehr als die Hälfte aller befragten Eltern wünschen sich sowohl bessere Gemüse- und Obstangebote in den Schulen als auch mehr Informationen über gesunde Ernährung im Unterricht. Letzteres steht vor allem bei Eltern mit geringerem Bildungsgrad auf der Wunschliste.