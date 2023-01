Oberschenkelhalsbruch: Früher oft tödlich, heute bestens behandelbar

Vor wenigen Tagen starb die italienische Filmlegende Gina Lollobrigida im Alter von 95 Jahren in einer Privatklinik in Rom. Im September war sie nach einem Oberschenkelhalsbruch operiert worden. Ob der Tod der betagten Schauspielerin mit dem Eingriff in Verbindung steht, ist nicht bekannt. Sicher ist jedoch, dass sich früher viele Menschen von so einer Fraktur nicht mehr erholten.