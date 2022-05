Oberösterreich ist Spitzenreiter bei "Therapie Aktiv"

Typ-2-Diabetes ist eine chronische Stoffwechselkrankheit, an der in Österreich rund 700.000 Menschen leiden. Kennzeichnend für die Erkrankung ist ein erhöhter Zuckerspiegel im Blut. Der Grund dafür ist in der Regel eine Kombination aus erblicher Veranlagung, ungesunder Ernährung und Bewegungsmangel, die in der Folge zu einer Insulinresistenz führt.

"Therapie Aktiv" ist ein österreichweites, gezieltes Betreuungs- und Therapieprogramm für Typ-2-Diabetiker – und wird in Oberösterreich am besten angenommen. Im Jahr 2020 nahmen 34,8 Prozent aller betroffenen Patienten daran teil, in Tirol waren es im gleichen Zeitraum nur rund 19,5 Prozent.

Versorgung gut angenommen

"In Oberösterreich arbeiten wir tagtäglich dafür, dass die Gesundheitsversorgung sowie auch die Gesundheitsvorsorge gut und stark bleiben. Diese Zahlen zeigen, dass die Versorgung in diesem Bereich sehr gut ist und dieses Angebot von den Patientinnen und Patienten gut und breit angenommen wird. Ich bedanke mich bei den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten für ihren Beitrag", sagt Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander (VP).