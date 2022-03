O Schreck, ein Zeck!

Wer Parasit genannt wird, dem fliegen selten Sympathien zu. Dementsprechend wenig schmeichelhaft fällt die im Duden angeführte Deutung aus: "tierischer oder pflanzlicher Schmarotzer; Lebewesen, das aus dem Zusammenleben mit anderen Lebewesen einseitig Nutzen zieht, die es oft auch schädigt und bei denen es Krankheiten hervorrufen kann."

Auch die zu den Spinnentieren gehörenden Zecken fallen unter diese Definition. Im Kreislauf der Natur besetzen sie auch einen Platz in der Nahrungskette, wenngleich ihre natürlichen Feinde mit Fadenwürmern, einigen Pilzarten und der winzigen Zeckenerzwespe rar gesät sind. Und immer wieder verschwinden die Achtbeiner in einem Vogelschnabel.

Ob der parasitäre Nutzen, die Population anderer Lebewesen zu regulieren, als Immunstärker und Evolutionsbeschleuniger zu wirken, auch auf Zecken zutrifft, ist wissenschaftlich noch nicht genügend erforscht.

17 Arten heimisch

Von den mehr als 850 Zeckenarten sind in Österreich mittlerweile 17 Arten heimisch. Der Gemeine Holzbock (Ixodes ricinus) ist bei uns am weitesten verbreitet. Bevorzugte Wirte der Igelzecke sind Igel, Füchse, Wiesel, Iltis, Hermelin, Hunde und Katzen. Menschen befällt sie nur selten. Die Schaf- oder Auwaldzecke erkennt man am marmorierten Rückenschild. Sie bevorzugt wärmebegünstigte Gebiete und Regionen, in denen Schafe regelmäßig unterwegs sind. Auch sie findet an Menschen weniger Gefallen.

Was die Blutsauger auf der Beliebtheitsskala im Minus festigt, ist ihre Rolle als Überträger von Krankheitserregern, mit denen fast jede zweite Zecke in Österreich infiziert ist. Mit ihren Mundwerkzeugen reißt sie die Haut des Wirts auf und gräbt mit ihrem Stechrüssel eine Grube ins Gewebe, die mit Blut vollläuft, das abgesaugt wird. Mit ihrem Speichel, der die Einstichstelle betäubt und das Blut nicht gerinnen lässt, können Krankheitserreger übertragen werden – zum Beispiel jene im Darm der Zecke lebenden Bakterien, die Borreliose auslösen. Mit einer rechtzeitigen Antibiotika-Therapie heilt diese meist ohne Folgeschäden aus. Übersieht man das, können die Borrelien in anderen Bereichen unseres Körpers (Gelenke, Herz, Nervensystem) schwer diagnostizierbare Schäden bewirken. Einen vorbeugenden Impfstoff gibt es bis dato nicht.

Erste Impfung im Selbstversuch

Anders sieht das bei der durch Zecken übertragenen Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) aus. Gegen die Viruserkrankung, die zur Entzündung des Gehirns, der Hirnhäute und des Zentralnervensystems führen kann, gibt es eine wirksame Impfung, die dem oberösterreichischen Virologen Christian Kunz (1927–2020) zu verdanken ist. Zwei Jahre dauerten die Forschungen, dann wagte Kunz den ersten Selbstversuch. Als er auch nach Wochen noch keine negativen Wirkungen spürte, begann er 1974 mit seiner Frau Dagmar durchs Land zu fahren und gefährdete Personengruppen (Landwirte, Forstarbeiter) zu impfen. 30.000 Menschen waren bis Anfang 1976 immunisiert. Seither ist das Präparat weltweit im Einsatz. 1981 wurde die erste österreichweite FSME-Impfkampagne durchgeführt.

Hier irrt der Mensch

Nach wie vor sind einige Irrtümer auszuräumen: Zecken fallen nicht von Bäumen auf ihre Opfer. Der Gemeine Holzbock bevorzugt Waldboden, Gras und Gebüsch, lässt sich im Vorbeigehen abstreifen und macht sich dann auf die Suche nach besonders weicher Haut, etwa in den Kniekehlen.

Eine Zecke nach dem Stich mit Öl oder Kleber zu ersticken taugt nicht zur Ersten Hilfe. Zum einen atmen Zecken nur bis zu zwei Mal pro Stunde, zum anderen reizt man sie damit, mehr Speichel abzusondern. Die Parasiten mit einer Drehung zu entfernen, ist eine oft verbreitete Mär – Zecken haben kein Gewinde. Am besten rückt man den Saugern mit einer Pinzette hautnah, langsam und kontrolliert zu Leibe.