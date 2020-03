Grüner Star" nennt der Volksmund das Glaukom immer noch. Ein irreführender, verharmlosender Name, mahnten Experten bei einem Pressegespräch in Wien. 80.000 Betroffene gibt es in Österreich. Die zu Beginn meist völlig beschwerde- und symptomfrei verlaufende Erkrankung wird meist viel zu spät diagnostiziert.