Nur cool oder auch gesund? Was Eisbaden bringt

Ob im kalten See, in der Donau oder im Fass auf der Terrasse – Eisbaden ist allgegenwärtig. Dabei taucht man mit dem Körper mehr oder weniger lang in eiskaltes Wasser. Das soll gesund und besonders gut für Immunsystem, Fettverbrennung und Regeneration nach dem Sport sein. "Da belastbare Daten aus großen wissenschaftlichen Studien fehlen, kann man dem Eisbaden, das die Psyche offensichtlich positiv beeinflusst, auch einen nicht zu vernachlässigenden Placebo-Effekt zuschreiben", sagt Primar Martin Martinek, Leiter der Kardiologischen Abteilung am Ordensklinikum Linz Elisabethinen.

Wenn man in kaltes Wasser unter 15 Grad eintaucht, gilt das als Eisbaden. Am besten wissenschaftlich nachgewiesen ist aus medizinischer und trainingswissenschaftlicher Sicht die Reduktion von Körperfett beziehungsweise die Umwandlung von weißem in braunes Fettgewebe, was für die Wärmeproduktion essenziell ist.

Placebo-Effekt mit im Spiel

"Und das könnte wiederum schützende Effekte auf die Entwicklung von Diabetes und Herzerkrankungen haben", sagt Martinek. Auch was das Immunsystem und vor allem Atemwegsinfekte sowie die Stresstoleranz und die mentale Gesundheit betreffe, gebe es vielversprechende Studienergebnisse. Insgesamt sei die wissenschaftliche Evidenz aber eher gering und die Nachweise der Wirkungen des Eisbadens würden oft auf kleineren Studien ohne Kontrollgruppe beruhen. "Auch wissen wir häufig nicht, ob tatsächlich das Eisbaden oder andere Faktoren wie aktiver Lebensstil, soziale Kontakte, eine optimistische Einstellung oder einfach der Placebo-Effekt für die positive Auswirkung auf die Gesundheit verantwortlich sind."

Primar Martin Martinek, Leiter der Kardiologischen Abteilung am Ordensklinikum Linz Elisabethinen

Für die Regeneration im Spitzensport werden kalte Tauchbäder direkt nach der Belastung schon lange angewendet. "Hier gibt es Hinweise auf schnellere Erholung und weniger Muskelverletzungen", erklärt der Kardiologe.

Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie koronarer Herzerkrankung, Herzrhythmusstörungen oder Herzschwäche rät der Spezialist vom Eisbaden ab. "Bei Bluthochdruck hat es über längere Zeit hingegen sogar einen positiven Effekt gegeben."

Anfangs vorsichtig sein

Beim Eisbaden verengen sich zuerst die Hautgefäße, vor allem an Armen, Beinen und Kopf, um den Wärmeverlust zu minimieren. Nach längerem Eisbad kommt es dann wieder zu einer Erweiterung der Gefäße, da der Körper versucht, die Unterkühlung durch eine höhere Blutzufuhr auszugleichen. Danach folgen zyklisch Gefäßverengung und Gefäßerweiterung. "Bei den ersten Durchgängen steigt der Blutdruck signifikant, deshalb sollte man mit unkontrolliertem Bluthochdruck nicht eisbaden. Erst nach mehreren Tauchgängen verliert sich dieser Effekt", erklärt Martinek. Sein Tipp: "Seien Sie anfangs vorsichtig, baden Sie kurz und bringen Sie nur die unteren Extremitäten unter Wasser."

Vorsicht vor Unterkühlung

Anfängern empfiehlt der Kardiologe eine Verweildauer im kalten Wasser von unter drei Minuten. Danach könne man sich langsam steigern bis zu einer Obergrenze von 30 Minuten. "Das Risiko einer Unterkühlung hängt deutlich von der Konstitution ab, da Körperfett ein guter Isolator ist. Ebenfalls entscheidend ist, ob es nur ein Bad ist oder ob tatsächlich geschwommen wird." Schwimmen produziere einerseits Wärme, man verliere diese aber durchs Wasser auch schnell wieder und das könne man nicht ausgleichen. "Deshalb brauchen Winterschwimmer einen Neopren-Anzug und eine Kopfbedeckung."

