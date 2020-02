Novartis betreibt Lotterie um Leben von kranken Babys

Kinder mit Spinaler Muskelatrophie Typ 1 (SMA1), die ohne Behandlung vor dem zweiten Geburtstag sterben, können mit einer einzigen Infusion Zolgensma ein normales Leben führen – wenn sie das Medikament rechtzeitig bekommen. Der Haken: Eine lebensrettende Dosis kostet mehr als zwei Millionen Dollar. In der EU, wo das Medikament noch heuer zugelassen werden soll, wird der Pharmakonzern Novartis (konkret die Tochterfirma Avexis) dafür 1,9 Millionen Euro verlangen.

Glücksspiel gegen den Tod

Der astronomische Preis stößt – nicht nur bei Ärzten – auf Kritik. Nun setzt Novartis noch eins drauf: Der Konzern verlost das Medikament an hundert Betroffene von SMA1 auf der ganzen Welt. Ansuchen kann nur ein qualifizierter Arzt. Zweimal pro Monat werden per anonymisierten Zufallsverfahren Patienten ausgewählt, die eine Gratisdosis erhalten. "Unsere Kapazitäten sind limitiert. Es wird genau geprüft, wer teilnehmen kann", sagt Elisabeth Kukovetz von Avexis Austria. "Dieses Programm ist eine international übliche Vorgangsweise, um ein potenziell lebensrettendes Medikament den betroffenen Patienten schon vor der Zulassung zukommen zu lassen", sagt Oberärztin Astrid Eisenkölbl vom Linzer Kepler Universitätsklinikum, die auf Muskelkrankheiten spezialisiert ist.

Astrid Eisenkölbl, KUK

SMA beruht auf einem Defekt oder dem Mangel des SMN1-Gens. Dadurch wird ein Protein fehlerhaft oder nicht gebildet, das für die Steuerung der Muskeln entscheidend ist. Der Fehler liegt bei dieser Erkrankung allein in diesem Gen. Die schlimmste Form ist SMA1, bei der sich Babys motorisch kaum entwickeln. Ohne Beatmung sterben die meisten innerhalb von zwei Jahren. Mit SMA Typ 2, 3 oder 4 gibt es auch Krankheitsformen, bei denen erst später gravierende Probleme auftreten.

Genersatztherapie

Bei Zolgensma handelt es sich um eine sogenannte Genersatztherapie. Als "Hülle" dient ein Virus, das so behandelt wird, dass es nicht krank macht. In den Virusvektor wird dann ein intaktes SMN1-Gen eingebettet. Der Vektor überwindet die Blut-Hirn-Schranke und legt das Gen in den Zielzellen ab. Sehr schnell nehmen die Zellen die Produktion des bis dahin fehlenden Proteins auf. Das lässt sich rasch im Blut messen und man erkennt schon binnen ein, zwei Wochen Effekte. Die Experten vermuten, dass eine einmalige Gabe des Medikaments lebenslang wirkt. Damit argumentiert der Pharmakonzern. Die Erfahrung mit der Therapie reicht weniger als ein Jahrzehnt zurück.