Noch kein "Wundermittel" gegen Corona in Sicht

Handfeste wissenschaftliche Evidenz für wirksame Therapien gegen Covid-19 gebe es aktuell noch nicht, fasst der Tiroler Intensivmediziner Walter Hasibeder – er ist designierter Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Anästhesie, Reanimation und Intensivmedizin – den Stand der Anti-Corona-Forschung zusammen. Gerade bei experimentellen Therapien, die auch in wissenschaftlichen Publikationen angeführt werden, müsse man vorsichtig sein, so Hasibeder, der im Krankenhaus St. Vinzenz in Zams an Covid-19 erkrankte Personen intensivmedizinisch behandelt hat.

"Fünf Prozent der Kranken haben wirklich schwere Verläufe. Unsere Patienten sind zwischen 68 und 84 Jahre alt. Man sieht eine Multisystemerkrankung", sagt Hasibeder. Auffällig seien bei Covid-19 auch Störungen der Mikrozirkulation in den kleinen Blutgefäßen, wahrscheinlich auch in der Lunge. Eine Blutgerinnungsstörung sei zumeist gegeben, was der Hintergrund der Durchblutungsprobleme sein könnte.

In der Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 sieht Hasibeder die größte Schwierigkeit bei den asymptomatischen Patienten, die andere Menschen anstecken, selbst aber ohne Symptome sind: "80 Prozent der Patienten sind asymptomatisch oder haben nur wenige Symptome". So erfolge ein großer Teil der Infektionen, ohne dass sich die Überträger überhaupt bewusst sein können, möglicherweise Corona-positiv zu sein.

Klinische Studien

Das Malariamittel Chloroquin oder Enzymhemmer wie Remdesivir werden gegen Corona eingesetzt, bisherige wissenschaftliche Aussagen stammen aus Labor- und Tiermodellen bzw. aus einzelnen Fallberichten. Zum Teil laufen bereits regelrechte klinische Studien. Doch Intensivmediziner Hasibeder ist skeptisch: "Hätten wir ein Wundermittel, wäre zu erwarten, dass man die entsprechende Studie schon bei einer Zwischenauswertung abbricht", sagt Hasibeder. Das war aber noch bei keinem Mittel der Fall.