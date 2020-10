Nobelpreis für die Entdeckung des Hepatitis-C-Virus

Mit ihren Entdeckungen, die zur Identifikation des Hepatitis-C-Virus geführt haben, hätten die beiden US-Amerikaner Harvey J. Alter und Charles M. Rice und der Brite Michael Houghton vermutlich "Millionen Leben gerettet", erklärte Gunilla Karlsson Hedestam vom "Karolinska Institutet" in Stockholm. In Summe machten die drei Forscher "wegweisende Entdeckungen, die zum Nachweis eines neuen Virus namens Hepatitis-C führten", hieß es gestern in der Begründung des Nobelpreis-Komitees.

Nachdem Baruch Blumberg Ende der 1960er-Jahre das Hepatitis-B-Virus entdeckt hatte – eine Leistung, für die er 1976 den Medizin-Nobelpreis erhielt –, konnte weiterhin ein Teil der über das Blut weitergegebenen schweren und chronischen Lebererkrankungen nicht erklärt werden. Erst die Erkenntnisse, an denen die drei ausgezeichneten Wissenschafter maßgeblich beteiligt waren, konnten aufklären, woher die Erkrankungen rührten.

400.000 Tote pro Jahr

Davor grassierte das Leiden, an dem auch heute laut WHO noch über 70 Millionen Menschen laborieren, ungehindert. Pro Jahr gibt es geschätzte 400.000 Hepatitis-C-Tote.

Der 1935 in New York geborene Harvey J. Alter begann an den National Institutes of Health das Auftreten einer mysteriösen Krankheit bei Menschen zu studieren, die zuvor Bluttransfusionen erhalten hatten. Er konnte zeigte, dass viele der Infektionen nicht von bisher bekannten Viren ausgelöst wurden. Gleichzeitig war klar, dass durch Blutgaben zu dieser Zeit viele Menschen mit einem Erreger infiziert wurden, der zu einer nicht heilbaren Erkrankung führte, die schlussendlich Leberzirrhose oder -krebs auslösen kann.

Alter konnte in den späten 1970er-Jahren zeigen, dass der vermutliche Virus-Erreger durch die Verabreichung von Blut auf Schimpansen übertragen wird. Seine Erkenntnisse führten zu der Bezeichnung "Non-A, non-b"-Hepatitis.

Über ein Jahrzehnt entzog sich das Virus daraufhin dem wissenschaftlichen Zugriff. Dann kam Michael Houghton aus Großbritannien ins Spiel. Ende der 1980er-Jahre steuerte er seine bahnbrechenden Arbeiten im Dienste des US-Pharmaunternehmens Chiron bei. In Kleinarbeit und unter Einsatz von damals neuen molekulargenetischen und immunologischen Methoden suchte er nach Erbgut-Spuren des unidentifizierten Virus in Proben von Schimpansen und Menschen. Schlussendlich fand der Virologe, der seit 2010 ist an der Universität Alberta in Kanada tätig ist, die RNA eines neuen Virus aus der Flaviviren-Gruppe, das fortan "Hepatitis-C" genannt wurde.

Den Nachweis, dass ein Klon des gefundenen Virus die so oft beobachteten Erkrankungen auslöste, lieferte dann der 1952 in Sacramento im US-Bundesstaat Kalifornien geborene dritte Preisträger, Charles M. Rice. Er baute an der Washington University School of Medicine eine Forschergruppe auf. Seit 2001 arbeitet er an der Rockefeller Universität in New York, wo er bis 2018 Leiter des Zentrums für Hepatitis-C-Forschung war. Aufgrund seiner Arbeit wurden die bis dahin nicht eindeutig erklärbaren Infektionen dem neuen Virus zugeordnet. So konnte die Übertragung über Blutpräparate durch ausreichend genaue Tests eingedämmt werden. Die Entdeckungen führten in Folge zur raschen Entwicklung von Medikamenten gegen das Hepatitis-C-Virus.

Alter, Rice und Houghton haben somit das Fundament geliefert, um den Kampf gegen das Virus zu beginnen. Sie hätten der Welt die Hoffnung beschert, die Krankheit zu kontrollieren und möglicherweise auch zu eliminieren, so das Nobelpreis-Komitee. Zwei der neuen Medizin-Nobelpreisträger mussten erst wachgeklingelt werden. "Als ich sie erreicht habe, waren sie überrascht, glücklich und fast sprachlos", schilderte Thomas Perlmann von der Nobelversammlung den Moment, als er den beiden Amerikanern Harvey J. Alter und Charles M. Rice von ihrer Auszeichnung berichtete.

Das Virus schädigt die Leber. Bild: cb

Heute ist Hepatitis C innerhalb von acht bis zwölf Wochen heilbar

Hepatitis C ist eine infektiöse Viruserkrankung der Leber. Laut Weltgesundheitsorganisation WHO sind rund 71 Millionen Menschen von der chronischen Verlaufsform betroffen. Das Hepatitis-C-Virus (HCV) wurde 1989 entdeckt, wofür heuer der Nobelpreis verliehen wurde.

In Österreich sind laut öffentlichem Gesundheitsportal „gesundheit.gv.at“ rund 26.000 Personen mit dem Virus infiziert. Das HCV kann sowohl eine akute als auch chronische Hepatitis verursachen. Der Schweregrad kann dabei von einer leichten, einige Wochen dauernden bis hin zu einer schweren, lebenslangen Erkrankung reichen.

Viele chronisch Erkrankte bekommen Leberzirrhose oder Leberkrebs. Das Hepatitis-C-Virus wird durch infiziertes Blut übertragen: Dies kann etwa bei intravenösem Drogenkonsum, durch Bluttransfusionen (heute in Ländern mit gut funktionierendem Gesundheitswesen praktisch auszuschließen) oder bei Sexualpraktiken erfolgen. Der häufigste Übertragungsweg in Österreich, wo die Erkrankung meldepflichtig ist, ist laut „gesundheit.gv.at“ intravenöser Drogenkonsum, etwa wenn Spritzen von mehreren Personen benutzt und dabei HCV von einer infizierten Person auf andere übertragen wird.

In Europa sind durchschnittlich 1,5 Prozent der Bevölkerung mit dem Hepatitis-C-Virus in Kontakt gekommen und haben dagegen Antikörper gebildet. In Österreich haben 0,3 Prozent einen positiven Antikörpernachweis. Seit der Entdeckung des Hepatitis-C-Virus hat das Wissen über Übertragung, Diagnose und Vorsorge enorm zugenommen, auch in der Therapie erzielte man entscheidende Fortschritte. Mussten Patienten vor einigen Jahren noch mittels Interferonspritzen und zusätzlicher Medikamente monatelang therapiert werden, setzt man heute antivirale Substanzen ein, die weitgehend nebenwirkungsfrei sind und über 95 Prozent aller Hepatitis-C-Patienten innerhalb von acht bis zwölf Wochen heilen können. Allerdings gibt es nach wie vor keine Impfung gegen Hepatitis C. Grund dafür ist die hohe Mutationsrate des Virus.