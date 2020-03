"Niemand ist allein! Wir hören zu und helfen"

"Viele Menschen reagieren auf die aktuellen Entwicklungen mit Gefühlen der Ohnmacht und Angst. Viele fragen sich: Was kommt da noch? Das sind ganz normale Reaktionen auf die nicht alltäglichen Ereignisse, die unser Leben derzeit aus der gewohnten Bahn werfen", sagt Silvia Breitwieser, Leiterin der Telefonseelsorge 142. Unter dieser Nummer gibt es 24 Stunden am Tag jemanden, der zuhört, der hilft, der redet, der einen guten Rat gibt oder an andere Stellen verweist.

Sie erzählt von Gesprächen mit Menschen, die ihre Partner jetzt monatelang nicht mehr sehen werden, weil diese im Ausland sind, oder aber von einer frisch verwitweten Frau, die das geplante große Begräbnis ihres Mannes nicht abhalten kann. "Wir von der Telefonseelsorge sind ganz einfach da, hören zu und geben Ratschläge, die helfen sollen, die Situationen besser auszuhalten", sagt Breitwieser.

Spielen, malen, singen

Doch nicht immer sind es die großen Dinge, die einen zum Verzweifeln bringen. "Auch die Umstellung des Alltags fällt vielen schwer. Manche halten es nicht aus, allein mit sich zu sein. Die verordnete Isolation braucht eine Neuorganisation des Alltäglichen", sagt Breitwieser.

Silvia Breitwieser, Leiterin der Telefonseelsorge 142

Wichtig sei es vor allem, sich von den Sorgen abzulenken. "Spielen, malen, singen oder im Garten arbeiten. Jeder soll seine Strategien für Angstreduktion entwickeln", sagt Breitwieser. Sehr hilfreich sei es, sich die Probleme von der Seele zu schreiben, mit Freunden zu chatten – oder zu fix vereinbarten Zeiten mit den Verwandten zu telefonieren.

Was hat mir früher gutgetan?

Generell sei es gut, den eigenen Persönlichkeitstyp zu kennen: "Brauche ich einen sehr strukturierten, organisierten Tagesablauf oder lasse ich den Tag eher auf mich zukommen?" Dementsprechend würden sich auch die individuellen Strategien ableiten. Generell gelte: "Was mir früher gutgetan hat, tut mir auch jetzt gut." Um das Leben trotz Corona-Krise und den damit zusammenhängenden Einschränkungen möglichst gut meistern zu können, rät der Wiener Psychologe Cornel Binder-Krieglstein dazu, den neuen Alltag Schritt für Schritt zu planen. Jeder Einzelne sei gefragt, um auf Strategien zurückzugreifen, von denen man weiß, dass sie Stabilität bringen, sagte Binder-Krieglstein.

Jene, die schon vor Ausbruch des Coronavirus mit Angststörungen, Depressionen oder sonstigen psychischen Vorerkrankungen konfrontiert waren, treffen die nun ergriffenen Maßnahmen noch stärker. "Es gibt schon viele gute Angebote, die man nützen kann", so Binder-Krieglstein. Er verweist auf die "Kummer Nummer" (0800 66 99 11), die Telefonseelsorge (142) sowie "Rat auf Draht" (147).

Artikel von Barbara Rohrhofer Leiterin Redaktion Leben und Gesundheit b.rohrhofer@nachrichten.at