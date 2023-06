"Nichts tun, ist das Schlimmste, was wir unserem Rücken antun können"

"Auweh, mein Kreuz." Diesen Satz bekommt man in Österreich oft zu hören. 26 Prozent der Bevölkerung klagen laut Erhebungen der Statistik Austria über Rückenschmerzen. Davon können auch Mediziner der Orthopädie und Chirurgie ein Lied singen, wie die OÖN-Gesundheitstour am Mittwochabend im Pyhrn-Eisenwurzen-Klinikum (PEK) in Steyr zeigte.