Die zu niedrigen Durchimpfungsraten in Österreich haben zu einer „Renaissance“ von schweren Infektionskrankheiten wie Masern und Keuchhusten geführt. MedUni Wien, Österreichischer Ärztekammer und Österreichischer Apothekerkammer wollen daher am Österreichischen Impftag am 18. Jänner neue Strategien präsentieren. „Es muss Geld in die Hand genommen werden, um die Bevölkerung aufzuklären“, betonte Ursula Wiedermann-Schmidt, wissenschaftliche Leiterin des Impftags. Bei Masern werde eine Durchimpfungsrate von 95 Prozent benötigt, um die Krankheit zu eliminieren. In Österreich sinke die Rate bereits bei der zweiten notwendigen Masernimpfung auf etwa 81 Prozent. Die Krankheit werde so am Leben erhalten, der Herdenschutz funktioniere nicht. Besonders gering sei die Durchimpfungsrate auch bei der echten Grippe, der Influenza. Hier liege sie bei unter zehn Prozent, 40 Prozent müssten jedoch immunisiert sein, damit die Verbreitung der Virusinfektion gehemmt wird. Influenza werde unterschätzt, warnte Wiedermann-Schmidt, gebe es doch jährlich rund 2.000 damit assoziierte Todesfälle. Auch die Ärztekammer tritt für ein „umfassendes Maßnahmenpaket“ zur Steigerung der Durchimpfungsrate ein. „Dazu zählt eine Verpflichtung der im Gratisimpfkonzept verankerten Impfungen“, sagte Rudolf Schmitzberger, Leiter des Impfreferates der Ärztekammer. „Wir müssen impfskeptische Eltern darauf aufmerksam machen, dass Kinder ein Grundrecht auf Impfungen haben. Nichtimpfen muss unbequem werden“, sagte Schmitzberger. „Wir können uns eine Koppelung an den Mutter-Kind-Pass vorstellen, mit einer Reduktion des Kinderbetreuungsgeldes um 50 Prozent, wenn kein Nachweis der Impfungen des Gratisimpfkonzepts erbracht wird.“ Wichtig sei zudem, dass alle Ärzte jeden impfen dürfen.

