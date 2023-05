Nicht allein mit Multipler Sklerose

Jeden Tag erkrankt ein Mensch in Österreich an Multipler Sklerose, kurz MS genannt. Frauen sind dreimal öfter betroffen als Männer. Weltweit sind etwa 2,8 Millionen Menschen erkrankt, in Österreich rund 13.000. In Oberösterreich leben etwa 2300 Menschen mit dieser Diagnose.

"Die Patientinnen und Patienten haben jetzt – nach Ende der Pandemie – endlich wieder die Möglichkeit, sich in den jeweiligen Selbsthilfe-Clubs persönlich zu treffen", sagt Michael Guger, Präsident der MS-Gesellschaft Oberösterreich und Neurologie-Primar im Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr. Die Multiple-Sklerose-Gesellschaft Oberösterreich bietet in den verschiedenen Regionen des Landes die Möglichkeit zum Austausch. Nähere Infos finden sich auf multiplesklerose-ooe.at.

"Wir haben in Oberösterreich eine flächendeckende, wohnortnahe Versorgung für Multiple-Sklerose-Patienten und im ganzen Land zertifizierte Zentren. Im Salzkammergut Klinikum Bad Ischl besteht seit mehr als 30 Jahre eine eigene MS-Station zur Rehabilitation. Ganz wesentlich ist die Betreuung von MS-Patienten und deren Angehörigen durch die MS-Gesellschaft", sagt Landeshauptmann-Stellvertreterin Gesundheitsreferentin Christine Haberlander (VP).

Multiple Sklerose wird durch eine Fehlfunktion im Immunsystem hervorgerufen. Dadurch entstehen entzündliche Herde in verschiedenen Teilen des Gehirns – dies erklärt auch die unterschiedlichen Symptome dieser "Krankheit mit den 1000 Gesichtern", die bei Menschen zwischen 40 und 45 Jahren am häufigsten diagnostiziert wird. Manche Betroffene sehen Doppelbilder, andere spüren ein Kribbeln in den Gliedmaßen, wieder andere sprechen von einem Taubheitsgefühl am ganzen Körper. Die Diagnose wird mit einer MRT-Untersuchung gestellt.

Dank des medizinischen Fortschritts ist nur mehr jeder Zehnte heute neu diagnostizierte Patient im Verlauf der Erkrankung teilweise oder dauernd auf einen Rollstuhl angewiesen. Bei der Behandlung dieser Erkrankung wurden im vergangenen Jahrzehnt enorme Fortschritte erzielt.

Autorin Barbara Rohrhofer Leiterin Redaktion Leben und Gesundheit Barbara Rohrhofer