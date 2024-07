Neuer Praxisleitfaden für das Leiden ME/CFS

Bis zu 80.000 Menschen in Österreich leiden an ME/CFS oder Myalgischer Enzephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome. Die MedUni Wien hat nun mit der Österreichischen Gesellschaft für ME/CFS einen Praxisleitfaden entwickelt.

Betroffen sind von der schweren chronischen Multisystemerkrankung häufig die Immunantwort, das autonome Nervensystem, das Gefäßsystem und der zelluläre Energiestoffwechsel. Als Folge der Covid-Pandemie steigt die Anzahl der Betroffenen der schwersten Form des Post-Covid-Syndroms immer noch stark an.

ME/CFS führt laut MedUni Wien oft zu einem hohen Grad an Einschränkungen: 60 Prozent der Patienten seien nicht in der Lage, einer Vollzeitbeschäftigung nachzugehen, 25 Prozent seien bettlägerig. Die genauen Ursachen der Erkrankung sind noch ungeklärt. In Wien wurden mögliche Biomarker identifiziert. Diese deuten auf Störungen im Immunsystem beziehungsweise auf eine reduzierte Darmbarriere-Funktion hin. Auch die Zusammenhänge zwischen einer Infektion mit SARS-CoV-2 und ME/CFS sind dort ebenfalls Gegenstand intensiver Forschungen.

