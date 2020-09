Neuer Eingriff am schlagenden Herzen

Eine undichte Mitralklappe (eine der vier Klappen des Herzens) ist eine häufige Form der Herzklappenerkrankung. "In schweren Fällen ist hier eine Operation am offenen Herzen unter Verwendung der Herz-Lungen-Maschine erforderlich, um die erkrankte Klappe zu rekonstruieren oder zu ersetzen", erklärt Univ.-Prof. Andreas F. Zierer, Vorstand der Klinik für Herz-, Gefäß- und Thoraxchirurgie am Kepler-Universitätsklinikum in Linz.

Die OP wurde schon bisher schonend nach dem neuesten Stand der Technik 3D-Video-endoskopisch über einen sehr kleinen Schnitt an der seitlichen Brustwand durchgeführt. Da aber die Herz-Lungen-Maschine zum Einsatz kommt, ist dieses Verfahren für ältere Patientinnen und Patienten oder solche, die an schwerwiegenden Begleiterkrankungen leiden, oft nicht geeignet.

Wie bei Renate R. Der 80-Jährigen wurde nun am schlagenden Herzen – also ohne Einsatz einer Herz-Lungen-Maschine – eine Mitralklappenprothese implantiert. Sie ist eine von vier Patientinnen und Patienten österreichweit, die mit diesem neuen Tendyne-System operiert wurden – drei davon am Kepler-Universitätsklinikum, eine am AKH in Wien.

Erstes Verfahren weltweit

Das am 20. August erstmals in Linz eingesetzte Tendyne-System ist das erste Verfahren weltweit, das die Implantation einer Mitralklappenprothese ohne Einsatz der Herz-Lungen-Maschine ermöglicht. Dabei wird in der Brustfalte auf der linken Seite ein kleiner Schnitt gesetzt und die Tendyne-Herzklappe wird am schlagenden Herzen mithilfe eines Katheters kontrolliert zunächst in die linke Herzkammer und dann weiter bis in die Position der Mitralklappe eingeführt. Anschließend erfolgt, weiterhin am schlagenden Herzen, die Freisetzung der Mitralklappenprothese innerhalb der erkrankten eigenen Herzklappe.

Alle Patienten wohlauf

Operiert wird von einem interdisziplinären Team des Universitären Herzzentrums Oberösterreich. "Gerade bei so komplexen Eingriffen ist ein abgestimmtes Zusammenspiel der Berufsgruppen besonders wichtig," erklärt Clemens Steinwender, Vorstand der Klinik für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin.

Renate R. und auch den anderen beiden Patienten, die in Linz operiert wurden, geht es gut. Sie konnten nach kurzer Überwachung auf der Intensivstation bald auf die Normalstation verlegt werden.