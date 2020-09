Neuer Chef für die Neuroradiologie

Stephan Meckel hatte zuvor eine Professur für Neuroradiologie in Freiburg in Deutschland inne. Zuletzt war er geschäftsführender Oberarzt an der dortigen Uniklinik. Der Experte für endovaskuläre Neurointerventionen (unter anderem minimalinvasive Hirnaneurysma- und Schlaganfallbehandlungen) will diesen Bereich im Uniklinikum fortführen und weiter ausbauen.

