Neue wirksame Therapie für Gelenksrheuma

Etwa ein Prozent der Menschen leidet an chronischer Polyarthritis (Gelenksrheuma). In den vergangenen 20 Jahren verbesserten sich Therapiemöglichkeiten derart, dass es ein realistisches Ziel wurde, die Krankheit zum Stillstand zu bringen. Jetzt kündigte sich eine neue Behandlung an: Die direkte Blockade des Entzündungsbotenstoffs Interleukin-6. In einer Studie mit dem Wiener Rheumatologen Josef Smolen wurde es mit positivem Ergebnis untersucht.

Neben den sogenannten Basistherapeutika, wie niedrig dosiertes Methotrexat, haben Biotech-Medikamente die Therapie der rheumatoiden Arthritis mit drohenden irreversiblen Gelenksschäden revolutioniert. Bei dem nun in einer klinischen Studie untersuchten neuen Wirkstoff handelt es sich wiederum um ein Biotech-Medikament. Olokizumab ist ein monoklonaler Antikörper, der direkt Interleukin-6 bindet und so seinen Effekt lahmlegen soll. Fazit der Autoren: Innerhalb von drei Monaten war das neue Medikament besser als das Placebo und etwa gleich gut wie der monoklonale Antikörper gegen den Tumornekrosefaktor alpha. Die Studienautoren betonten, dass längere klinische Untersuchungen notwendig sein werden, um ein noch besseres Urteil abgeben zu können.