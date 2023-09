Neue Therapien für Blutkrebs können Leben verlängern

Dank innovativer Therapien sind für Patientinnen und Patienten mit Blutkrebs die Chancen auf ein langes Überleben bei guter Lebensqualität in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. In vielen Fällen konnten Erkrankungen, die noch vor zwei Jahrzehnten tödlich verlaufen sind, in chronische Krankheiten umgewandelt werden. Anlässlich des internationalen Awareness-Monats Blutkrebs im September informierten Expertinnen und Experten in Wien über neue Therapien.