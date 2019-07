Neue Psoriasis-Therapien sind deutlich wirksamer

Bis zu 300.000 Menschen in Österreich leiden an Psoriasis. Fast alle benötigen eine Behandlung mit Biotech-Medikamenten zur gezielten Blockade der dabei auftretenden fehlgeleiteten immunologischen Prozesse. Neue derartige Biologika haben höhere Ansprechraten.

"Die Erkrankung ist chronisch. Sie ist derzeit unheilbar", sagte der Feldkircher Dermatologe Robert Strohal. Bei der Krankheit kommt es – wahrscheinlich durch eine Kombination von genetischen und Umweltfaktoren – zu einer Fehlschaltung im körpereigenen Abwehrsystem. Das löst in der Haut massive Entzündungsreaktionen mit einer Wucherung der Hornzellen aus, was zur exzessiven Schuppenbildung der betroffenen Hautareale führt. Aufwendige Hautpflege, Cortisonsalben, die sogenannte Lichttherapie (derzeit vor allem Schmalband-UVB-Licht) und schließlich Medikamente wie Methotrexat und Cyclosporin sind die Hauptbestandteile der traditionellen Therapie.

Hohe Wirksamkeit

Vor rund 15 Jahren kamen dann die sogenannten Biologika auf, welche als Biotech-Medikamente gezielt in die Krankheitsprozesse eingreifen. "Es gibt keinen, der nicht am Ende mit Biologika behandelt wird", sagte Dermatologe Strohal. Mit diesen Medikamenten der neueren Generation erreicht man eine Reduktion der Krankheitszeichen um 75 Prozent bei rund 90 Prozent der Behandelten. Eine Verringerung um 90 Prozent zeigt sich bei etwa 70 Prozent. Es gibt kaum Unterschiede bei verschiedenen Patientengruppen, zum Beispiel zwischen Kranken mit unterschiedlicher Vorbehandlung. Wie lange die Wirkung der über viele Jahre notwendigen Therapie anhält, ist noch nicht klar.

Während Biotech-Medikamente in der Produktion ausgesprochen aufwendig sind, dürfte in Zukunft die Forschung vermehrt in Richtung "kleiner", synthetisch herstellbarer Wirkstoffe zur oralen Einnahme gehen. Dazu gehören Januskinase-Hemmer, welche Enzyme in jenen Zellen blockieren, die bei der überschießenden Immunreaktion im Rahmen der Psoriasis eine Rolle spielen.